Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Son dakika spor haberi: İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golü 90+6'da Galatasaray'dan giden Radamel Falcao attı. Galatasaray'da gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan ve sezon başında sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü İspanya'da gündem oldu. İşte o haber... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 07:55
Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi. 76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı.

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Kendisine yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderen Kolombiyalı ve takımına 3 puanı getirdi.

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

FALCAO'NUN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Radamel Falcao'nun takımına galibiyeti getiren golü İspanya'da gündem oldu. İspanyol basınında yapılan haberlerde Falcao'nun birçok hayranının Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesini feshederek hata yaptığını yazdı.

Son dakika spor haberi: İspanya'da gündem Radamel Falcao! "Galatasarayla dalga geçiyorlar"

Gol Coracol manşetinde "Falcao Garcia'nın gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA