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Fatih Terim Kayserispor Galatasaray maçında Mostafa Mohamed'e son bir şans verecek!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Halil Dervişoğlu'nun forma giymeyeceği karşılaşmada Fatih Terim, Mostafa Mohamed'e şans verecek. Mısırlının bu şansı nasıl kullanacağı, geleceğini de belirleyecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Fatih Terim Kayserispor Galatasaray maçında Mostafa Mohamed'e son bir şans verecek!

Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlarda iyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi. Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlı forvet, bugün Kayseri deplasmanında ilk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.

Fatih Terim Kayserispor Galatasaray maçında Mostafa Mohamed'e son bir şans verecek!

YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU

Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.

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