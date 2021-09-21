Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

Lazio zaferinden kısa bir süre sonra Alanya yenilgisiyle sarsılan ve ligde son 3 haftada 7 puan kaybeden Galatasaray'da Süper Lig oynayacağı Kayserispor mücadelesinde kadroda taşlar yerinden oynayacak.
Lazio zaferinden kısa bir süre sonra Alanya yenilgisiyle sarsılan ve ligde son 3 haftada 7 puan kaybeden Galatasaray'da Süper Lig oynayacağı Kayserispor mücadelesinde kadroda taşlar yerinden oynayacak.
KAYSERİ'YE FARKLI KADRO
Alanya maçı sonrası, "Rotasyon yapmalıymışım" diyerek yanlışı gördüğünü dile getiren teknik direktör Fatih Terim, yarınki Kayseri deplasmanında farklı bir kadroyla sahaya çıkacak.
YEDLIN YERİNE ALPASLAN
Milliyet'in haberine göreYedlin'in son maçta Türk Telekom Stadı'nda gördüğü tepkilerden olumsuz etkilenebileceğini ve bunun performansına etki edebileceğini düşünen sarı-kırmızılıların teknik patronu, bu nedenle Alpaslan'ı sağ bekte oynatmayı düşünüyor.
ASSUNCAO'YA 'HAZIR OL' EMRİ
Taylan'ın üst üste maçları kaldıramadığını gören Fatih Terim, bu futbolcunun yerine savunmanın önünde görev alması için yeni transfer Assunçao'ya "hazır ol" talimatı verdi.
HALİL - MOSTAFA / MORUTAN - EMRE KILINÇ
Morutan ve Halil'deki yorgunluğun Alanya maçına olumsuz yansıması da yine Terim'i harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı teknik adam Halil'in yerine Mustafa Muhammed'i, Morutan'ın yerine de Emre Kılınç'ı sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.
ALANYA'DA YAPILMAYAN ROTASYON KAYSERİ'DE YAPILACAK
Böylece Galatasaray'da 1-0 mağlup olunan Alanyaspor maçında yapılmayan rotasyon, Süper Lig'deki bir sonraki karşılaşma olan Kayserispor deplasmanında gerçekleşecek.
HEDEF TAKIMI KENDİNE GETİRMEK
Alanya karşılaşmasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Terim bu dokunuşla Kayseri deplasmanında takımı kendine getirmeyi düşünüyor.
TERAPİ ZAMANI
Alanya maçı sonrasında protestoya uğrayan Galatasaraylı futbolcuların psikolojisinin düzelmesi için harekete geçildi. Sarı-kırmızılılarda, Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'ın yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için görüşmeler yapıldı.
'TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ'
Teknik kadro ve takım arkadaşları bu futbolcularla toplantılar yaparak, "Biz bir takımız. Beraber kenetlenip tekrar ayağa kalkacağız. Tepkiler elbette her yerde olur ama bu şekilde kendi evimizde olması üzücü. Şimdi bunları unutup güzel performansımızla konuşulmalıyız" ifadeleri kullandı.
TERİM YAŞANANLARIN UNUTULMASINI İSTEDİ
Her öğrencisinden yararlanmak isteyen ve bu nedenle moral olarak da bu oyuncuları iyi görmek isteyen Fatih Terim de yaşananların unutulmasını istedi.