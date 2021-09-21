Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar 3 puan için çıktığı karşılaşmadan sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim şok yenilgi sonrası Kayserispor maçında kadro değişikliğine gidecek. Tecrübeli teknik adamın 4 ismi yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

Lazio zaferinden kısa bir süre sonra Alanya yenilgisiyle sarsılan ve ligde son 3 haftada 7 puan kaybeden Galatasaray'da Süper Lig oynayacağı Kayserispor mücadelesinde kadroda taşlar yerinden oynayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

KAYSERİ'YE FARKLI KADRO

Alanya maçı sonrası, "Rotasyon yapmalıymışım" diyerek yanlışı gördüğünü dile getiren teknik direktör Fatih Terim, yarınki Kayseri deplasmanında farklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

YEDLIN YERİNE ALPASLAN

Milliyet'in haberine göreYedlin'in son maçta Türk Telekom Stadı'nda gördüğü tepkilerden olumsuz etkilenebileceğini ve bunun performansına etki edebileceğini düşünen sarı-kırmızılıların teknik patronu, bu nedenle Alpaslan'ı sağ bekte oynatmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

ASSUNCAO'YA 'HAZIR OL' EMRİ

Taylan'ın üst üste maçları kaldıramadığını gören Fatih Terim, bu futbolcunun yerine savunmanın önünde görev alması için yeni transfer Assunçao'ya "hazır ol" talimatı verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

HALİL - MOSTAFA / MORUTAN - EMRE KILINÇ

Morutan ve Halil'deki yorgunluğun Alanya maçına olumsuz yansıması da yine Terim'i harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı teknik adam Halil'in yerine Mustafa Muhammed'i, Morutan'ın yerine de Emre Kılınç'ı sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

ALANYA'DA YAPILMAYAN ROTASYON KAYSERİ'DE YAPILACAK

Böylece Galatasaray'da 1-0 mağlup olunan Alanyaspor maçında yapılmayan rotasyon, Süper Lig'deki bir sonraki karşılaşma olan Kayserispor deplasmanında gerçekleşecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

HEDEF TAKIMI KENDİNE GETİRMEK

Alanya karşılaşmasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Terim bu dokunuşla Kayseri deplasmanında takımı kendine getirmeyi düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

TERAPİ ZAMANI

Alanya maçı sonrasında protestoya uğrayan Galatasaraylı futbolcuların psikolojisinin düzelmesi için harekete geçildi. Sarı-kırmızılılarda, Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'ın yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için görüşmeler yapıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

'TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ'

Teknik kadro ve takım arkadaşları bu futbolcularla toplantılar yaparak, "Biz bir takımız. Beraber kenetlenip tekrar ayağa kalkacağız. Tepkiler elbette her yerde olur ama bu şekilde kendi evimizde olması üzücü. Şimdi bunları unutup güzel performansımızla konuşulmalıyız" ifadeleri kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

TERİM YAŞANANLARIN UNUTULMASINI İSTEDİ

Her öğrencisinden yararlanmak isteyen ve bu nedenle moral olarak da bu oyuncuları iyi görmek isteyen Fatih Terim de yaşananların unutulmasını istedi.

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