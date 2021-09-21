Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Tam 4 yıldız kulübeye

'TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ'

Teknik kadro ve takım arkadaşları bu futbolcularla toplantılar yaparak, "Biz bir takımız. Beraber kenetlenip tekrar ayağa kalkacağız. Tepkiler elbette her yerde olur ama bu şekilde kendi evimizde olması üzücü. Şimdi bunları unutup güzel performansımızla konuşulmalıyız" ifadeleri kullandı.