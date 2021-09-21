Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan, Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezalı Marcao maçta forma giyemeyecek. İşte maça dair tüm bilgiler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 eksik! Kayserispor maçında... (GS spor haberi)

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

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