Hiç hoş değil

BUNLARA ALIŞKIN DEĞİLİZ
Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu belirten deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Üzgünüm, stadımızdaki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Taraftar beğenmediğini burada belli etmemeli. Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncuları kaybederiz. Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak Galatasaray seyircisi bunu yapmamalı. Yedlin ve Ömer soyunma odasına ağladı.
Savaş ÇORLU