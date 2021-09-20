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Hiç hoş değil

“Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak taraftar bunu yapmamalı. Yedlin ve Ömer soyunma odasında ağladı!”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Hiç hoş değil
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduğunu söylerken futbolcuları yuhalayan taraftarlara da mesaj gönderdi. Maç sonu mağlubiyeti değerlendiren Fatih Terim ise şöyle konuştu: "Demek ki 3'üncü gün oynanacak maçta istikrar adına aynı takımı sürdüm. Demek ki rotasyon istiyor. Üzgünüm tabii kaybettiğimiz için, özellikle ikinci yarı değişiklikler kendisini gösterdi. Oyunu oraya yıktık. Hücum devamlılığını elimize aldık. Son topu içeri bir türlü atamadık. Muhakkak ki kimse kaybetmek istemez ama daha yolun çok başındayız" dedi.

BUNLARA ALIŞKIN DEĞİLİZ

Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu belirten deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Üzgünüm, stadımızdaki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Taraftar beğenmediğini burada belli etmemeli. Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncuları kaybederiz. Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak Galatasaray seyircisi bunu yapmamalı. Yedlin ve Ömer soyunma odasına ağladı.

Savaş ÇORLU

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