Diriliş Alanya

Sezona Başakşehir galibiyetiyle başlayan Alanyaspor ardından evinde Altay'a 4-1, Hatayspor'a ise 5-0 kaybetmişti. İki farklı yenilginin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ı gönderip Bülent Korkmaz'ı göreve getiren turuncuyeşilliler, yeniden çıkışa geçti. Korkmaz ilk maçına Giresunspor karşısında çıkmış ve 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci karşılaşmasında ise Galatasaray gibi güçlü bir takımı devirmeyi başardı. Korkmaz'ın takımı, rakibinin 1 puan önüne geçti.



DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI



Sarı-kırmızılı takıma ilk yarıda pozisyon vermeyen Alanyaspor, topu rakibe bıraksa da kalesinde tehlike yaşamadı. 71. dakikada Davidson ve Diedhou'yu kenara alan Bülent Korkmaz, oyuna Babacar ve Candeias'ı soktu. Candeias, 87'de skoru değiştirerek galibiyeti getirdi. Akdeniz ekibi 90 dakika sonrası büyük sevinç yaşarken 3 puanın mutluluğunu doyasıya kutladı. Geçen sezon da Aslan'ı yıkan turuncu-yeşilliler, 2015-16 ve 2016-17'den sonra Aslantepe'de bunu başaran ilk ekip oldu.



TRİBÜNLERİ BLOKE CEZASI VURDU



Galatasaray'da bir tribüne küfürlü tezahürattan dolayı verilen bloke cezası dün uygulandı. Bu yüzden 26 bin kapasiteye izin verilen Türk Telekom Stadı'nda gündüz oynanan Alanyaspor maçını izlemeye gelen kişi sayısı 20 bini geçmedi. Öte yandan taraftarlar, Cicaldau ve Morutan'a özel tezahüratlarda da bulundu.



RYAN BABEL YUHALANDI



Galatasaray'da en etkisiz isimlerin başında gelen Ryan Babel yuhlandı. Hollandalı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil oldu. Babel sahada gezinirken takıma hiçbir katkı sağlayamadı.



KADRODA SADECE BİR DEĞİŞİKLİK

Trabzon ve Lazio maçlarında sergilenen futboldan memnun kalan Fatih Terim, kadrosunu korudu. Cezalı Marcao yerine oynayan Luyindama dışında Alanyaspor ilk 11'inde değişiklik yapılmadı. Ancak takım oldukça yorgun gözüktü.