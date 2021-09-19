Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

GALATASARAY BIRAKMADI Giresun maçında Kerem'e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma'dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.

"2-3 KATI NEDEN OLMASIN?"

Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio performansı sonrası sarı-kırmızılılar, "Marcao'yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi'nde kendini gösteren bir Marcao'ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız" ifadelerini kullandı.