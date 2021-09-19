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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, Lazio maçında oynadığı futbolla 'ben buradayım' mesajı verirken, camiayı da bir hayli sevindirdi. Galatasaray teknik heyeti, Marcao'ya ilişkin yaptığı konuşmada, "2 katına neden satmayalım" dedi. İşte o sözler... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 12:12 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 12:38
Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

Lazio maçıyla beraber yeniden sahalara dönen Marcao, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken, teknik kadro ve yönetim, "İyi ki satmamışız" değerlenmesinde bulundu.

Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

GALATASARAY BIRAKMADI
Giresun maçında Kerem'e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma'dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.

Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

"2-3 KATI NEDEN OLMASIN?"
Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio performansı sonrası sarı-kırmızılılar, "Marcao'yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi'nde kendini gösteren bir Marcao'ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

NELSSON DA FARKINI GÖSTEDİ
Milliyet'in haberine göre, Marcao performansının Nelsson'u da yukarı çektiğine dikkat çeken teknik heyet, "Nelsson'u sol değil sağ stoper olarak transfer etmiştik. Sağ stoperde oynayınca Nelsson da farkını gösterdi" yorumunda bulundu.

Galatasaray'da Marcao ve transfer kararı! "2-3 katına..."

MARSILYA MAÇINDA FORMA ALACAK
PFDK tarafından 8 maçlık cezası nedeniyle ligde 5 karşılaşmada daha oynayamayacak olan Marcao, Marsilya deplasmanında yine savunmadaki yerini alacak.

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