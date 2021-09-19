Son dakika Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao'dan Fatih Terim sözleri!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun o sözleri;

Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri Fatih Hoca, teknik heyet, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hep benim yanımdalar kendimi çok rahat hissediyorum.

Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum.