Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüp bu parayı oyuncuların kulüpleri Kopenhag , FCSB ve Craiova 'ya 4 yıllık vadelere böldüğü eşit taksitlerle ödeyecek. Sabah'ın haberine göre Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.

Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı. Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.