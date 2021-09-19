Haberler Galatasaray Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau, Morutan ve Nelsson özellikle Lazio maçında sergiledikleri futbolla büyük beğeni topladılar. Sarı kırmızılılarda soru işareti olarak bakılan yıldız futbolcuların bu çıkışı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve ekibini mest etti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.

Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüp bu parayı oyuncuların kulüpleri Kopenhag, FCSB ve Craiova'ya 4 yıllık vadelere böldüğü eşit taksitlerle ödeyecek. Sabah'ın haberine göre Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.

Galatasaray'ın 3 oyuncusu Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson... (GS spor haberi)

Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı. Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.

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