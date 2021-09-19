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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım 4. hafta sonunda topladığı 8 puanla 7. sırada bulunurken konuk ekip topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor. Galatasaray'da Marcao Teixeira cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamayacak. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal gibi bilgileri aratıyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:59 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 07:20
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.

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GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milinovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou

SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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