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Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, son olarak alınan Lazio galibiyeti sonrasında başarılı form grafiğine devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 10:48
Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milinovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou

SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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