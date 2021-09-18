Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

3- Kerem'e saldırdığı için çok pişman olan Sambacı, ilk özrü hocası Fatih Terim'e dilemiş ve "Beni lütfen affedin! Kendimi affettirmek için elimden geleni fazlasıyla yapacağım" demişti. Takımın önünde özür dilediği Kerem'in gönlünü alan Marcao, sözünü tuttu ve Lazio maçında dönüşü muhteşem oldu.