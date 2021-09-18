Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Lazio maçında sahanın yıldızı Marcao idi. Performansı ile Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçilen Brezilyalı stoper, kendisi adına oldukça zorlu bir dönemi geride bıraktı.
Sabah'ta yer alan habere göre kadro dışı kaldığı dönemde adı İtalyan ekibi Napoli ile anılan ve 12.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşılamayan Brezilyalı oyuncu, Serie A ekibinin yöneticilerini gösterdiği performansla pişman etti. İşte A'dan Z'ye Marcao...
1- 104 kez topla buluşan ve yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Marcao, girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, Lazio'nun dinamosu Akpro'ya sarı kart aldırarak oyundan düşürdü.