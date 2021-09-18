Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya karşı oynadığı maçta öne çıkan bir performansa imza atan Marcao, kadro dışı kaldığı dönemde kendisiyle ilgilenen ancak transferinin gerçekleşmediği Napoli'yi pişman etti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 07:48
Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Lazio maçında sahanın yıldızı Marcao idi. Performansı ile Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçilen Brezilyalı stoper, kendisi adına oldukça zorlu bir dönemi geride bıraktı.

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

Sabah'ta yer alan habere göre kadro dışı kaldığı dönemde adı İtalyan ekibi Napoli ile anılan ve 12.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşılamayan Brezilyalı oyuncu, Serie A ekibinin yöneticilerini gösterdiği performansla pişman etti. İşte A'dan Z'ye Marcao...

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

1- 104 kez topla buluşan ve yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Marcao, girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, Lazio'nun dinamosu Akpro'ya sarı kart aldırarak oyundan düşürdü.

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

2- Marcao'nun dönüşüyle Nelsson Galatasaray'daki en iyi performansını gösterdi. Luyindama ile uyumlu gözükmeyen Danimarkalı stoper, gerçek yeri sağ stopere geçince hatasız oynadı.

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

3- Kerem'e saldırdığı için çok pişman olan Sambacı, ilk özrü hocası Fatih Terim'e dilemiş ve "Beni lütfen affedin! Kendimi affettirmek için elimden geleni fazlasıyla yapacağım" demişti. Takımın önünde özür dilediği Kerem'in gönlünü alan Marcao, sözünü tuttu ve Lazio maçında dönüşü muhteşem oldu.

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

4- Kadro dışı kaldığı dönemde Marcao ile ilgilenen Napoli, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmedi. İtalyanlar'ın 12.5 milyon euro ödemeyi göze almadığı Marcao, Lazio maçındaki değerini katladı ve Napoli'yi pişman etti.

Son dakika spor haberi: Marcao Lazio maçındaki performansıyla Napoli'yi pişman etti!

5- Ligde 5 maç daha cezalı olan 25 yaşındaki savunmacı, 30 Eylül'de ilk 11'de sahaya çıkacağı Avrupa'daki Marsilya deplasmanına kendisini hazırlamaya başladı.

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