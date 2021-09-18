Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

İTALYAN TAKIMLARINI ÇOK SEVİYOR

G.Saray İtalyan ekiplerine karşı Avrupa'daki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi. Sarı- Kırmızılılar, Çizme temsilcilerine karşı oynadığı 9 grup karşılaşmasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.