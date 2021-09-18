Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

Cimbom Avrupa Ligi'ndeki imk maçında Lazio'yu yenerken, bu flaş galibiyet İtalyan basınında geniş yer buldu. Takvim'in derlediği habere göre; Herkes, Fatih Terim'den övgüyle bahsederken, La Gazetta dello Sport, "Terim'in G.Saray'ı, Sarri'nin Lazio'sunu nakavt etti' dedi.
STRAKOSHA'DAN HEDİYE!
Haberde, "Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti" ifadesi yer aldı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.
FUTBOL BÜYÜK ÖVGÜ TOPLADI
G.Saray'ın futbolundan övgüyle bahseden La Repubblica, Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti" ifadesini kullandı.