Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da zaferin yankıları İtalya'da geniş yankı buldu. La Gazetta dello Sport, "Sarri'nin Lazio'su Fatih Terim'in G.Saray'ı önünde nakavt oldu" ifadesini kullandı. Calcio Mercato ise, "İmparator Terim, Lazio önünde çok önemli bir zafer elde etti" yorumunu yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

Cimbom Avrupa Ligi'ndeki imk maçında Lazio'yu yenerken, bu flaş galibiyet İtalyan basınında geniş yer buldu. Takvim'in derlediği habere göre; Herkes, Fatih Terim'den övgüyle bahsederken, La Gazetta dello Sport, "Terim'in G.Saray'ı, Sarri'nin Lazio'sunu nakavt etti' dedi.

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

STRAKOSHA'DAN HEDİYE!
Haberde, "Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti" ifadesi yer aldı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

FUTBOL BÜYÜK ÖVGÜ TOPLADI
G.Saray'ın futbolundan övgüyle bahseden La Repubblica, Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Fatih Terim'e övgü! "Sarri'yi nakavt etti"

İTALYAN TAKIMLARINI ÇOK SEVİYOR
G.Saray İtalyan ekiplerine karşı Avrupa'daki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi. Sarı- Kırmızılılar, Çizme temsilcilerine karşı oynadığı 9 grup karşılaşmasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.

SON DAKİKA