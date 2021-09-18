Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio 11'inde...

Galatasaray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. Sabah'ın haberine göre o gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu.

Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi.