Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi? O sözleri...

O GÜNLERİ ANLATMIŞTI

Tecrübeli çalıştırıcı, "Annem ve büyükannem bir gün Fiorentina'da çalışmamı çok ister. Evleri bile stada 500 metre yakında. Fiorentina'yı çok seviyorlar ve çok bağlılar" demişti. Fatih Terim de 2000-2001 yıllarında çalıştığı İtalyan kulübünde büyük sevgi toplamış ve kısa sürede kulübün simgeleri arasına girmişti.

LAZIO ZAFERİNİN ŞİFRELERİ

Brezilyalı stoper maçın performansına imza attı. Dönüşüyle Nelsson'u da yukarı çekti. Sahaya çıkan genç kadro enerjisiyle rakibi bezdirdi ve hataya zorladı. 25.2'lik yaş ortalaması ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkan en genç takım oldu.