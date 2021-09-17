Taraftarlarına kavuştu

Son olarak 15 Mayıs tarihinde Süper Lig'in son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında evinde oynayan sarı-kırmızılılar daha sonra zemin çalışmalarına başladı. Zemin çalışmalarını devam ederken Aslan bu süreçte Başakşehir Fatih Terim ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakalarını oynadı. 124 gün sonra evine dönen Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı.

ZEMİNE GEÇER NOT

Tamamen yenilenen Türk Telekom Stadı zemini sınıfı geçti. Temmuz ayında ekilen çimler bir ayda olgunlaşırken, drenaj sorunu da çözüldü. Sarı-kırmızılı kulüp bu dev operasyon için 600 bin euro'ya yakın harcama yaptı.