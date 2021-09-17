Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman neşeli bir atmosferde geçerken, dikkat çeken anlarda objektiflere yansıdı. İşte detaylar ve antrenmandan kareler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 17:57
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, dün akşam Lazio ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı. Antrenman, interval koşular ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Neşeli bir atmosferde geçen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraf makinesini alarak arkadaşlarını fotoğrafladığı görüldü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştirecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da neşeli antrenman! Kerem Aktürkoğlu...

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