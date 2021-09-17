Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimlerin başında kuşkusuz Mostafa Mohamed yer alıyor. Takıma katıldığında enerjisi ve futboluyla taraftarın sevgisini kazanan Mostafa Mohamed yeni sezonda yokları oynuyor. 10 resmi maçta 277 dakika sahada kalan ve henüz gol atamayan Mısırlı forvetin Fransız kulübü Bordeaux'ya transferi son anda yatmıştı. Cimbom'da golcü futbolcu ile ilgili karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 15:19 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 15:19
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

Mbaye Diagne'nin sezona hızlı girişi ve Halil Dervişoğlu'nun transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2022'DE SONA ERECEK

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

4 MİLYON DOLAR ÖDEYEREK GENÇ YILDIZIN BONSERVİSİNİ ALABİLİYOR

Mısır kulübüyle yapılan sözleşme gereği Galatasaray 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon dolar ödeyerek genç yıldızın bonservisini alabiliyor. Ancak yapılan protokoldeki maddeye göre Galatasaray eğer Mohamed'in bonservisini alacaksa bunu ocak ayında Zamalek'e yazılı olarak bildirmek zorunda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

FAYDALI OLAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Florya'dan gelen bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Mohamed'in bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor. Ancak Ocak ayında bu kararın Zamalek'e bildirilmesi durumunda, Mısırlı yıldızın sezonun geri kalan kısmında takıma faydalı olamayacağı düşünülüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

Bu nedenle Galatasaray yönetimi, başta Bordeaux olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Mohamed'la devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Bu durumda ya Mısırlı forvet Zamalek'ten bonservisi alınarak başka bir takıma satılacak ya da sözleşme fesh edilerek yollar ayrılacak.

SON DAKİKA