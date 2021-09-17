Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için kararı verildi

Florya'dan gelen bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Mohamed'in bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor. Ancak Ocak ayında bu kararın Zamalek'e bildirilmesi durumunda, Mısırlı yıldızın sezonun geri kalan kısmında takıma faydalı olamayacağı düşünülüyor.

Bu nedenle Galatasaray yönetimi, başta Bordeaux olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Mohamed'la devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Bu durumda ya Mısırlı forvet Zamalek'ten bonservisi alınarak başka bir takıma satılacak ya da sözleşme fesh edilerek yollar ayrılacak.