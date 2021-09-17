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Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray Lazio maçı haberleri: UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül kritik karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:34 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:58
SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Fatih Terim, rakibin de gücünü göz önüne alarak alışılmış oyun düzenini revize ederek doğru bir taktik plan uyguladı. Önde basmayıp tek blok halinde kompakt bir takım savunması gündemdeydi. İlk 10 dakika biraz sıkıntılı geçti, sonra oyun dengelendi.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Devrenin son dakikalarında Immobile'nin geniş alanda arkaya kaçırılması dışında bir tehlike yaşanmadı. Ama ofansif açıdan da kısır kalındı. Akılda kalan tek pozisyon Morutan'ın direkten dönen güzel şutuydu.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

2. yarı da dengeli başladı. Galatasaray, ikili mücadelelerde çok istekliydi. İlk yarının aksine ofansif girişimlere daha fazla ağırlık verilmesi isteniyordu. Bu arada Lazio Teknik Direktörü Sarri büyük bir hata yaparak etkili hücumcusu Immobile'yi dışarıya aldı.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Bu, Galatasaray'ı zihinsel açıdan daha da rahatlattı. Hücum girişimleri arttı, Kerem çok önemli bir pozisyonda ikiye birde ayağından topu açarak bomboş arkadaşına pas verme şansını yitirdi. Ancak futbol çok ilginç bir oyun. Lazio kalecisi Strakosha adeta yoktan bir gol var etti ve takımının geriye düşmesine neden oldu. Çok kritik bir anda gelen bu gol G.Saray için büyük bir moral motivasyon oldu.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Yorgunluğa rağmen son bölümde ikili mücadelelerdeki direnç devam etti. Galatasaray, takım halinde topun arkasına geçerek alan daraltıp rakibe pozisyon imkânı vermiyordu. Sonuçta da mutlu sona ulaşıldı ve çok önemli bir rakip karşısında gruba üç puanla başlandı.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Yalnız bir konu göz ardı edilmemeli; takım gol atmış, seyirciyle bütünleşilmiş, büyük bir moral kazanılmış, atmosfer üst düzeyde… Ve çok basit bir hata ile rakibe maçın en net pozisyonu verildi. Neyse ki, Milinkovic-Savic yüzde yüzlük pozisyonda topu kaleyi boşaltmış Muslera'ya teslim etti.

SON DAKİKA! Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi

Bu büyük bir şanstı. Tüm takım elinden geleni yaptı. İki Rumen de başarılıydı. Ben en çok Berkan'ı beğendim. Son haftalarda çok eleştirilen Muslera da güven vericiydi.

SON DAKİKA