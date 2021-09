İyi analiz ettik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio'yu çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Terim, "Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Her an her şeyi yapacak oyunculara sahip. Sahamıza kapanarak, pozisyon bulmak zor olduğu için önce baskıyla başladık, bekleyerek değil. Rakibi hataya zorladık. Direkt gelmemelerini sağladık. 1 saat için çok iyi bir G.Saray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz biraz kenarları daha iyi kullandık" dedi.

TARAFTARLA OYNAMAK MÜTHİŞ

Kolay değil yılların Lazio'su karşısında bu genç çocuklar. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık, müthiş bir şey. Seyircinin bu oyuna katkısı çok önemli. Nitekim ritme de katkıda bulundular. Sona doğru gerekli oyunu, oyuncuyu, skoru koruma hamlelerimiz doğru oldu."