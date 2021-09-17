Kalbimi bıraktım

Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu taraftarına ve basına tanıttı. Vallecas Stadı'nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı yıldıza, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Falcao'ya basın toplantısında Galatasaray'dan ayrılma nedeni de sorulurken, "Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim" yanıtını verdi.