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Son dakika Galatasaray haberleri: Ümit Davala'dan flaş Morutan itirafı! "Ben araştırdım"

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski antrenörü Ümit Davala, Lazio’nun kendi kalesine attığı golün yaratıcısı Olimpiu Morutan’ı kendisinin araştırdığını söyledi. Davala, "Kulüpte çalışırken de Morutan'ın 4-5 maçını izlemiştim. Çok klas oyuncu. İleride daha da iyi olacaktır. Morutan'ı ben araştırdım, soruşturdum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri: Ümit Davala'dan flaş Morutan itirafı! "Ben araştırdım"
Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, Exxen'de sarı-kırmızılıların transferleri ve imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle Rumen Morutan'ı öven Davala, "Cicaldau, Morutan'dan biraz daha geri planda. Kulüpte çalışırken de Morutan'ın 4-5 maçını izlemiştim. Çok klas oyuncu. İleride daha da iyi olacaktır. Morutan'ı ben araştırdım, soruşturdum. Geçen sezon 10 milyonun üstündeydi. Çok pahalıydı. 3.5 milyon euro'ya bitirdiler yanlış bilmiyorsam" değerlendirmesini yaptı.
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