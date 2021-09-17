Aslan zirvede!

Süper Ligde iki maçtır beraberliğe razı olan Galatasaray, Avrupa'da moral buldu. Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lazio'yu konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı: 1-0. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tuttu. İyi pas yapan sarı-kırmızılılar, rakibinin baskı kurma çabalarına izin vermedi. İlk yarıda en net pozisyona Galatasaray, Olimpiu Morutan ile girerken, genç futbolcunun 24. dakikadaki şutunda top direkten döndü. Bunun haricinde iki ekip adına da önemli bir pozisyon yaşanmazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

SAVUNMA İŞBAŞINDA

İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67. dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatasında buldu. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi. Grubun diğer maçında ise Lokomotiv Moskova sahasında Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray 3 puanla zirvenin sahibi oldu. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında 30 Eylül'de Marsilya'nın konuğu olacak.

AVRUPA'DA İLK KEZ OYNADILAR

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau, Morutan ve Nelsson, bir Avrupa kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Üç futbolcu, önceki takımlarında Avrupa kupası maçı oynadığı için Galatasaray adına eleme maçlarına çıkamadı. Cicaldau, Morutan ile Nelsson, Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergiledi.