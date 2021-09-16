Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesi basının karşısına çıktı. İşte Terim'in öne çıkan sözleri: "Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Lazio, Marsil, Lomotif… Hepsi de çok güçlü. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşlarımıza güveniyorum. İnşallah sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur. Taraftar, Galatasaray'ın en önemli unsuru. Marcao'nun oynayabilecek olması ile orada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. O bölge için henüz karar vermedim. Marcao'yu da oynatabilirim. Kerem de bizim bir evladımız. Tam bir beyefendi gibi sarıldı ve oyununu oynuyor."



LAZIO MAÇI ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİ



"Bu kadar basit goller yemeyi yakında bir tarafa bırakacağız. Özgüven için Lazio maçı çok önemli. Bazen bir maçı kaybetmek önemli değildir ama nasıl kaybettiğin önemlidir. Ümit ediyorum oyuncularım bir sonraki dönemde kendilerine aşırı güven sağlayan bir oyun olarak döner. Dünyada hiçbir takım durmadan pres yapamaz. Ne zaman basıp, ne zaman duruyoruz, aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün çok daha iyi bir takım, çok daha yenilmez olacağız. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Çok uzun bir zaman değil. Ancak şu zamanda olacağız diye tarih vermek istemiyorum."

'BEN BİR MESSI HAYRANIYIM"



Terim, toplantıda Messi hayranı olduğunu da belirtip, "Yıllardır bana sorarlar: 1 Messi, 2 Messi, 3 Messi... Saha içinde yapamayacağı iş yok. Barella da oyunun her tarafını oynayan çok iyi bir orta saha" dedi.