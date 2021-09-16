Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den iddialı sözler! "Gruptan ilk sırada çıkacağız"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den iddialı sözler! "Gruptan ilk sırada çıkacağız"

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Zor bir grup ama Galatasaray büyük bir takım. Galatasaray bu grubu ilk sırada bitirecek diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:37
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den iddialı sözler! "Gruptan ilk sırada çıkacağız"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Muhammed, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Gruptan çıkacaklarını kaydeden Mısırlı futbolcu, "Zor bir grup ama Galatasaray büyük bir takım. Galatasaray bu grubu ilk sırada bitirecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in grubu iyi analiz ettiğini de söyleyen Muhammed, "Hocamız maçları iyi analiz etti, eksikleri tespit etti." dedi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alıyor.


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