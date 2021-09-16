Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den iddialı sözler! "Gruptan ilk sırada çıkacağız"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Muhammed, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Gruptan çıkacaklarını kaydeden Mısırlı futbolcu, "Zor bir grup ama Galatasaray büyük bir takım. Galatasaray bu grubu ilk sırada bitirecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in grubu iyi analiz ettiğini de söyleyen Muhammed, "Hocamız maçları iyi analiz etti, eksikleri tespit etti." dedi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alıyor.



