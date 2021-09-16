Son dakika spor haberi: Galatasaray-Lazio maçının ardından Fernando Muslera'dan açıklamalar! (GS haberi)

Galatasaray'da Fernando Muslera, Lazio'yu 1-0 yendikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Uruguaylı kaleci, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Nasıl başlarsanız öyle gider. Bizim de iyi başlamamız gerekiyordu taraftarımızın önünde. İtalya'nın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem defansif, hem ofansif olarak iyiydik. Kolay değil aslında. Milli takım dönüşünden sonra böyle bir maça çıkmak kolay değildi. Yeni arkadaşlar var, alışma süreci var. Bugün bunları belli etmeyen, %100'ünü gösteren bir Galatasaray var. Bugün bu galibiyetin tadını çıkaracağız. Ancak pazar günü ligde önemli bir maç var. Artık onu düşüneceğiz." dedi.

Mevkidaşı Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol sorulan tecrübeli kaleci, "Benim de hatalarım oldu birkaç maç önce. Kaleciler ne yazık ki yalnız insandır. Forvet 100 pozisyona girer, kaçırır, 1 tane girer. Defans bir hata yapar, düzeltme şansı var. Kaleciler ne yazık ki şanssızdır. Strakosha moralini bozmamalı. Pes etmemek, mücadele etmek lazım. Ne yazık ki kalecilik işinin cilvesi bu. Başka pozisyondaki oyuncular hata yapınca sıkıntı olmuyor ama bizim hatamızın affı yok." ifadelerini kullandı.