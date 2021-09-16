Son dakika spor haberi: Galatasaray Lazio maçı sonrası Victor Nelsson: Bütün maçları kazanmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve grup karşılaşmalarına 3 puanlı başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde kalan maçlarda maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini dile getiren Danimarkalı savunmacı, "Bu akşam üç puan almak çok önemliydi. Önümüzde beş maç daha var. Bunları hepsini kazanmak istiyoruz. Olabildiğince fazla puan çıkarmak istiyoruz. Bugün taraftarlarımız önünde muhteşem bir atmosferde oynadık. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



