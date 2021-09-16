Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Lazio maçını CBC TV canlı veriyor mu?

Son dakika: Galatasaray Lazio maçını CBC TV canlı veriyor mu?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray ile Lazio karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'da oynanacak zorlu mücadelede rakibini devirip Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar maçın şifresiz yayınlanan kanalları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray Lazio maçını şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Lazio maçı CBC TV canlı veriyor mu? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:43
Son dakika: Galatasaray Lazio maçını CBC TV canlı veriyor mu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmayı rakibi önünde kazanıp gruplara galibiyetle başlamak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sınavının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı merak ediliyordu.

Azerbaycan'dan kötü haber geldi.

CBC SPORT GALATASARAY LAZIO MAÇINI YAYINLAMAYACAK

Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan CBC Sport, Karabağ- Basel maçının Galatasaray - Lazio maçıyla aynı saatte olması nedeniyle Galatasaray maçını yayınlamayacak.

Galatasaray - Lazio maçı şifresiz olarak Exxen'de yayınlanacak.

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