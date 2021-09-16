Son dakika: Galatasaray Lazio maçını CBC TV canlı veriyor mu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmayı rakibi önünde kazanıp gruplara galibiyetle başlamak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin bu sınavının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı merak ediliyordu.
Azerbaycan'dan kötü haber geldi.
CBC SPORT GALATASARAY LAZIO MAÇINI YAYINLAMAYACAK
Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan CBC Sport, Karabağ- Basel maçının Galatasaray - Lazio maçıyla aynı saatte olması nedeniyle Galatasaray maçını yayınlamayacak.
Galatasaray - Lazio maçı şifresiz olarak Exxen'de yayınlanacak.