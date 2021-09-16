İşte Süper Lig işte dev derbi

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Trabzon'da oynandı. İddialı kadrosuyla şampiyonluk isteyen Trabzonspor, gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'ı ağırladı. Maçın başında hiç de beklemediği bir senaryo ile karşılaşan Fırtına, Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 geriye düştü. Ancak Paşa maçındaki gibi yine üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, Karadeniz devinin dönüşüne engel olamadı.



GALİBİYETİ KAÇIRDI

İki takım da izleyenlere müthiş bir futbol ziyafeti sundu. Galatasaray, yine fırsat teperken, bordo-mavililer kazanabilecekleri derbide puanı kar olarak hanesine yazdırdı. İkinci yarıda Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme üçlüsüyle etkili bir futbol ortaya koyan bordo-mavililer, 2-2'den sonra galibiyet şansını yakaladı ancak 3. golü bulamadı. İlk yarı iyi oynayan sarı-kırmızılılar ise ikinci devre aynı performansı sergileyemedi.



ÖMÜR'ÜN GÖZYAŞLARI



Derbide kötü gününde olan Abdülkadir Ömür, erken bir değişiklikle oyundan alındı. Sahadan çıkarken taraftar tepkisiyle karşılaşan genç oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Kafasına havlu koyarak yüzünü kapatan Ömür'ü hem Tranzonsporlular hem de Galatasaraylılar, teselli etmeye çalıştı.



45 YILLIK REKORU EGALE ETTİ



Fırtına'ya beraberliği getiren Nwakaeme, derbide dikkat çekici bir performansa imza attı. Bu sezon 4. golünü atan Nijeryalı yıldız, Karadeniz devinin efsane isimlerinden Necmi Perekli'nin (1976-77) ardından bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atmayı başaran ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.



EMRE'NİN ŞOVU YARIM KALDI



Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ın öne çıkan ismi olan Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 27 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Trabzonspor karşısında iki farklı üstünlüğü getiren gollerin altına imzasını koydu. Kılınç, ikinci yarıda sakatlandığı için yerini Aytaç Kara'ya bıraktı. Sarı-kırmızılılar, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamazken, Emre Kılınç'ın iki gollü şovu da 3 puanla taçlanmadı.



Bu sezon Süper Lig'in ilk üç haftasında 16 isabetli şut çakan Galatasaray'dan daha fazla isabetli şut çeken tek takım Trabzonspor oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 475 maçlık lig kariyerinde ilk kez 2 farklı skor avantajı yakaladığı üst üste iki maçta puan kaybetti.



Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında en fazla şut pası veren oyuncu 4'le Kara Kartal'ın yeni Boşnak yıldızı Miralem Pjanic oldu.



Fenerbahçe'nin 2019-20'den beri ligde yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldığı Sivas oldu.