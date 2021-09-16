Haberler Galatasaray Galatasaray Lazio maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Rakibimiz iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

Galatasaray Lazio maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Rakibimiz iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio 'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Presle değil baskıyla başladık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:15
Galatasaray Lazio maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Rakibimiz iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio 'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Presle değil baskıyla başladık.

Genç oyuncularımız tecrübeleri arttıkça çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum.

1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümü söyleyebilirim.

Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.

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