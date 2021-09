Galatasaray Lazio maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Rakibimiz iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio 'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Presle değil baskıyla başladık.

Genç oyuncularımız tecrübeleri arttıkça çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum.

1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümü söyleyebilirim.

Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.