Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret... (GS spor haberi)

Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan ve bu olayın etkisini yeni yeni atlatmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Yönetim 900 bin TL ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Kerem'in mevcut sözleşmesini ciddi bir zam yaparak uzatacak.
7 KATINDAN FAZLA ZAM YAPILACAK
Kerem'in 2024'te bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatacak olan yönetim, genç oyuncunun maaşını da 7 milyon TL'ye çıkaracak. Kerem'e zam dopingi yapılmış olacak.
BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR
Yeni sözleşmeyle Kerem'in performansında ciddi bir artış bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç futbolcunun daha da parlayacağını düşünüyor. Galatasaray bazı Alman kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi'nde göstereceği performans ile değerini katlamasını bekliyor.