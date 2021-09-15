Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde A Milli Takım'a kadar yükseldi. Cimbom'da takımın en az kazanan ismi olan genç oyuncuya yönetim büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte Kerem'in alacağı yeni ücret ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret... (GS spor haberi)

Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan ve bu olayın etkisini yeni yeni atlatmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Yönetim 900 bin TL ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Kerem'in mevcut sözleşmesini ciddi bir zam yaparak uzatacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret... (GS spor haberi)

7 KATINDAN FAZLA ZAM YAPILACAK

Kerem'in 2024'te bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatacak olan yönetim, genç oyuncunun maaşını da 7 milyon TL'ye çıkaracak. Kerem'e zam dopingi yapılmış olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret... (GS spor haberi)

BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR

Yeni sözleşmeyle Kerem'in performansında ciddi bir artış bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç futbolcunun daha da parlayacağını düşünüyor. Galatasaray bazı Alman kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi'nde göstereceği performans ile değerini katlamasını bekliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam dopingi! İşte alacağı yeni ücret... (GS spor haberi)

10 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Kerem bu sezon Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Genç oyuncu 10 maçta 3 gol atıp, 3 asistle takımına katkı sağladı.

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