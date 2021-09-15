Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında transferlerle ilgili bilgi verdi ve oyunculara ödedikleri bonservis bedellerini de açıkladı. İşte Burak Elmas'ın sözleri...

Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

"RAKİPLERİMİZ HESAPSIZ"

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

"BÜTÇEMİZ DÜŞTÜ"

Bu sene bütçemiz 48 milyon 200 bin Euro'ya indi, geçen sene 61 milyon 500 bindi. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyon Euro'ya inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon Euro bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.

"5 SENELİK MEKANİZMA"

Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var. Bundan sonra 1 sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da.

"EN AZ 3-4 SENELİK TAKIM"

Bazıları bizden önceki yönetim döneminde imzalanmıştı, bazılarını biz imzaladık. Bonservis ve kiralama tutarları ve ödeneceği yıllar var. Genel olarak yaptığımız transferlerde bonservis ödense bile, 1 milyon euro altında bir oyuncu alacağı tutulmasına, yaşının genç olmasına, sözleşme süresinin uzun olmasına bakılıyor. En az 3-4 sene Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik.

BONSERVİS BEDELLERİ

Barış Alper: 2 milyon 100 bin TL

Berkan Kutlu: 4 milyon €

Halil Dervişoğlu: 1 milyon € (k.)

Cicaldau: 6.5 milyon €

Sacha Boey: 1 milyon 150 bin €

Victor Nelsson: 7 milyon €

Morutan: 3.5 milyon €

Assunçao: 100 bin euro (k.)

"OCAK AYINDA TEKRAR HAMLELER"

Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz.