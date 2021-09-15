Son dakika Galatasaray haberleri | Burak Elmas açıkladı! "Falcao'ya 3 milyon Euro ödedik"

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, bir türlü beklenen performansı gösterememiş ve hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sakatlıklardan dolayı kaçırdığı maçlar oynadığı maçlardan fazla olan Falcao, transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılmıştı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Falcao'ya ödenen ücret de belli oldu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Falcao'ya takımdan ayrılması için 3 milyon Euro ödedik" dedi.
Galatasaray'ın transferde bonservis/kiralama harcamaları:
Berkan Kutlu: 4 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon Euro
Halil Dervişoğlu: 1 milyon Euro
Cicaldau: 6.5 milyon Euro
Boey: 1 milyon 150 bin Euro
Nelsson: 7 milyon Euro
Morutan: 3.5 milyon Euro
Assunçao: 100 bin Euro
Galatasaray'da yeni transferlerin yıllık ücretleri:
Berkan Kutlu: 700 bin Euro
Barış Alper: 380 bin Euro
Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro
Cicaldau: 900 bin Euro
Boey: 480 bin Euro
Aanholt: 1.9 milyon Euro
Nelsson: 800 bin Euro
Morutan: 630 bin Euro
Assunçao: 450 bin Euro