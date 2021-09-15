Son dakika Galatasaray haberleri | Burak Elmas açıkladı! "Falcao'ya 3 milyon Euro ödedik"

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, bir türlü beklenen performansı gösterememiş ve hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sakatlıklardan dolayı kaçırdığı maçlar oynadığı maçlardan fazla olan Falcao, transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Falcao'ya ödenen ücret de belli oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Falcao'ya takımdan ayrılması için 3 milyon Euro ödedik" dedi.

Galatasaray'ın transferde bonservis/kiralama harcamaları:

Berkan Kutlu: 4 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon Euro

Halil Dervişoğlu: 1 milyon Euro

Cicaldau: 6.5 milyon Euro

Boey: 1 milyon 150 bin Euro

Nelsson: 7 milyon Euro

Morutan: 3.5 milyon Euro

Assunçao: 100 bin Euro

Galatasaray'da yeni transferlerin yıllık ücretleri:

Berkan Kutlu: 700 bin Euro

Barış Alper: 380 bin Euro

Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro

Cicaldau: 900 bin Euro

Boey: 480 bin Euro

Aanholt: 1.9 milyon Euro

Nelsson: 800 bin Euro

Morutan: 630 bin Euro

Assunçao: 450 bin Euro