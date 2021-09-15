Son dakika Galatasaray haberi: İşte Fatih Terim'in imha planı! Lazio'yu böyle devirecek (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın Lazio'yu konuk edecek olan G.Saray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Trabzonspor karşısında ilk yarıdaki oyundan sonra keyfi yerine gelen Fatih Terim, sistem değişikliğine de gidecek. 4-1-4-1 sistemi yerine Lazio özelinde 4-3-3 ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara İtalyan ekibinin de tüm artılarıeksileri ezberletilecek. İşte Sabah'ın haberine göre; Aslan'ın yarınki Lazio maçı için durumu:

MARCAO SAHADA SAVUNMA: Kerem ile barışan, yönetim tarafından affedilen Marcao, Lazio maçı ile birlikte formasına kavuşuyor. Boey'un sakatlığı nedeniyle Yedlin'in sağ bekte oynayacağı mücadelede Nelsson da ilk kez kendi yeri olan sağ stoper olarak görev yapacak. Sol stoperde Marcao yer alırken, sol bek ise Van Aanholt'a emanet.