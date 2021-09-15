Son dakika Galatasaray haberi: İşte Fatih Terim'in imha planı! Lazio'yu böyle devirecek (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın Lazio'yu konuk edecek olan G.Saray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Trabzonspor karşısında ilk yarıdaki oyundan sonra keyfi yerine gelen Fatih Terim, sistem değişikliğine de gidecek. 4-1-4-1 sistemi yerine Lazio özelinde 4-3-3 ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara İtalyan ekibinin de tüm artılarıeksileri ezberletilecek. İşte Sabah'ın haberine göre; Aslan'ın yarınki Lazio maçı için durumu:
MARCAO SAHADA
SAVUNMA: Kerem ile barışan, yönetim tarafından affedilen Marcao, Lazio maçı ile birlikte formasına kavuşuyor. Boey'un sakatlığı nedeniyle Yedlin'in sağ bekte oynayacağı mücadelede Nelsson da ilk kez kendi yeri olan sağ stoper olarak görev yapacak. Sol stoperde Marcao yer alırken, sol bek ise Van Aanholt'a emanet.
DÜĞÜM ORTADA
ORTA SAHA: Teknik direktör Fatih Terim'in, İtalyan ekibinin kurt hocası Sarri'ye yanıtı orta sahada vermek istiyor. Alberto-Leiva-Milinkovic üçlüsü ile topa sahip olup etkili olduğu pas oyununa yanıt vermek isteyen Terim, bu üçlünün düzenini bozmak adına Berkan- Taylan-Cicaldau ile sahaya çıkacak. Hedef Lazio'nun sistemini bozmak.