Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-0 öne geçen Galatasaray, bordo-mavili takımın gollerine engel olamamış ve zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından bazı oyuncular için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. O futbolcuların Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:05
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Trabzonspor maçının ardından takımla ilgili özeleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Uyarıda bulunduğu bu isimlerin Taylan ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Terim, Trabzon maçı sonrası, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler. Yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor" açıklamasındaki isimlerin kimler olduğu, tecrübeli teknik adamın kimi işaret ettiği merak ediliyordu. Ancak Fatih Hoca'nın, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezona kötü başlayan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed'e mesaj gönderdiği belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

KULÜBE YOLCULARI

Her iki oyuncudan büyük beklenti içinde olan Teknik Direktör Fatih Terim, istenen düzeye gelememeleri durumunda iki oyuncuyu kızağa çekecek. Son karşılaşmada kulübede karşılaşmaya başlayan iki milli futbolcunun, sonradan oyuna girmelerine rağmen isteneni yapamaması, Terim'i kızdırdı.

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