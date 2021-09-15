Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in uyardığı isimlerin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı

Terim, Trabzon maçı sonrası, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler. Yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor" açıklamasındaki isimlerin kimler olduğu, tecrübeli teknik adamın kimi işaret ettiği merak ediliyordu. Ancak Fatih Hoca'nın, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezona kötü başlayan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed'e mesaj gönderdiği belirtildi.