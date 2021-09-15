Orta saha değişecek

Galatasaray'ın hocasının aklındaki seçeneklerden birisi, orta üçlüde Ömer Bayram ve Taylan'ın defansif yönlerini kullanıp yanlarında da Cicaldau'yu kullanmak... Böyle bir durumda Fatih Terim, Morutan'ı bir kanada, Kerem'i ise diğer kanada atacak.
GUSTOVO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'ın son transferi Assunçao ise Lazio karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takıma transferin son gününde katılan Brezilyalı, UEFA'ya verilen listede yer alamamıştı.
SOFIANE FEGHOULI SEFERBERLİĞİ
Teknik heyet ve sağlık heyeti, milli takımdan sakat dönen Feghouli'yi Lazio maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan etti. Takımın en tecrübeli oyuncularından olan Cezayirli oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Az da olsa karşılaşmaya yetişme ihtimali bulunuyor.