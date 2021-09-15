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Orta saha değişecek

Fatih Terim; Ömer Bayram ve Taylan’ı 11’de düşünüyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Orta saha değişecek
Fatih Terim, Lazio karşısında orta sahasını nasıl kuracağı üzerinde kafa yoruyor. Trabzonspor maçında ön liberoda oynattığı Berkan Kutlu'nun defansif yönünün az olması, Cicaldau ve Morutan'ın defansa yardım etmemeleri yüzünden Terim, Lazio karşısında farklı bir orta üçlü üzerinde çalışıyor.

Galatasaray'ın hocasının aklındaki seçeneklerden birisi, orta üçlüde Ömer Bayram ve Taylan'ın defansif yönlerini kullanıp yanlarında da Cicaldau'yu kullanmak... Böyle bir durumda Fatih Terim, Morutan'ı bir kanada, Kerem'i ise diğer kanada atacak.

GUSTOVO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın son transferi Assunçao ise Lazio karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takıma transferin son gününde katılan Brezilyalı, UEFA'ya verilen listede yer alamamıştı.

SOFIANE FEGHOULI SEFERBERLİĞİ

Teknik heyet ve sağlık heyeti, milli takımdan sakat dönen Feghouli'yi Lazio maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan etti. Takımın en tecrübeli oyuncularından olan Cezayirli oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Az da olsa karşılaşmaya yetişme ihtimali bulunuyor.
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