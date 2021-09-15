Marcao dönüyor

Galatasaray, Lazio karşısında ilk değişikliği defans hattında yapacak. Takım arkadaşı Kerem'e saldırdığı için Süper Lig'de 8 maç ceza alan, sarı kırmızılı kulüp içerisinde de bir süre kadro dışı kalan Marcao, Lazio maçıyla birlikte ilk 11'e dönecek.
Galatasaray, Lazio karşısında ilk değişikliği defans hattında yapacak. Takım arkadaşı Kerem'e saldırdığı için Süper Lig'de 8 maç ceza alan, sarı kırmızılı kulüp içerisinde de bir süre kadro dışı kalan Marcao, Lazio maçıyla birlikte ilk 11'e dönecek. Ancak Marcao'nun yanında kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Nelsson'un Trabzon maçında etkisiz kalması ve birbirlerini daha iyi tanımaları nedeniyle Terim'in Luyindama'yı tercih edebileceği belirtiliyor.
7 MAÇ KALDI
Saha içinde saldırdığı Kerem'den özür dileyen Marcao, Avrupa maçında oynayabilecek. Ligde ise cezası nedeniyle 7 maç daha takımdaki yerini alamayacak.