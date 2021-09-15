İstanbul’dan ilham alındı

Galatasaray, yeni sezonun 3. formasını tanıttı. Daha önce iç saha ve dış sahada giyeceği formaları beğeniye sunan sarı-kırmızılı takım, alternatif formasını da satışa sundu. Resmi siteden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan sarı-kırmızılı kulüp, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" cümlelerine yer verdi.



Taraftarların beğenisine sunulan ve satışına başlanan beyaz formanın fiyatı 399 TL olarak belirlendi.