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Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda form düşüklüğü sebebiyle Fatih Terim tarafından uyarılan Mostafa Mohamed'de ilişkin Mısır basınında sürpriz bir gelişme gündeme geldi. İddiaya göre Zamalek kulübü yöneticileri, yıldız golcüyü yeniden geri almak için girişimlerde bulunacak ve sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesini feshedip tazminat ödeyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:33 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamamış ve form düşüklüğü yaşamıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

Teknik Direktör Fatih Terim tarafından da ciddi bir şekilde uyarılan Mostafa Mohamed'e dair yeni bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan iddiaya göre Zamalek kulübü, genç golcü için girişimlerde bulunacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Terim ile Mohamed arasındaki diyaloğun ardından Zamalek kulübü yönetimi, oyuncusunu kaybetmemek adına geri çağırmayı planlıyor. Öte yandan Mısır ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

Bununla beraber Zamalek kulübü, Mohamed'in geri dönüşü için Galatasaray'a bir miktar tazminat parası da ödeyebileceği kaydedildi.

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