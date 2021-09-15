Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Fatih Terim kızdı ve Zamalek...

Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed , 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamamış ve form düşüklüğü yaşamıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim tarafından da ciddi bir şekilde uyarılan Mostafa Mohamed'e dair yeni bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan iddiaya göre Zamalek kulübü, genç golcü için girişimlerde bulunacak.