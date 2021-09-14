Trabzonspor - Galatasaray maçında Necati Ateş Fatih Terim'e ne dedi? Gol sonrası o sözler...

Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.

"TÜM HAFTA İDMANLARDA BU GOL İÇİN ÇALIŞMIŞTIK"

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor maçında forvet Halil ve arkasındaki Kerem'den başlayan hücum prese orta sahadan Emre Kılınç, Morutan ve Cicaldau destek verdi.

Kaptığı toplarla geçiş hücumuna çıkan Galatasaray tehlikeli kontrataklar bulurken, skor 2- 2 iken Yusuf'un çizgiden çıkardığı Halil'in şutu ile galibiyet kaçtı.

Trabzon'daki ilk gol ise Edgar Ie'nin kaleye geri pasında araya giren Emre Kılınç'la geldi. Kendisini rakibin arkasına saklayan Emre, Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı.

Gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknik direktörü Fatih Terim'e dönerek, "Hocam golü nasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık" diyerek sevincini paylaştı.

EMRE KILINÇ: GERÇEK EMRE'Yİ HERKES GÖRECEK!

Barış Alper, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan'ın gelişi sonrasında gözden düşen Emre Kılınç'a transfer döneminde Bologna ve Genoa'dan teklif geldi. İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini ise yönetim kabul etmedi.

Takımda kalan Emre, "Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek" diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı.

İlk 45 dakikada sahanın yıldızı olan oyuncunun sakatlık durumu ise MR sonuçlarına göre netleşecek.

KAPTAN MUSLERA'YA ALKIŞ

Uruguay'dan 20 saat süren yolculukla Trabzon'a dinlenemeden gelen Fernando Muslera, 2-2 biten maçta hatasız oynadı. Teknik heyet ve takım arkadaşları da soyunma odasında Muslera'yı uzun ve zorlu yolculuğa rağmen gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.