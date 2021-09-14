Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı!

Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, bundan sonra da zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak. Terim, genç futbolcunun oyun zekasını diğerlerinin önünde görüyor.

Milliyet'in haberine göre; doğru koşuları ve arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncunun futbol zekasının, diğer futbolcuların performansını da yukarı çektiğini tespit eden tecrübeli teknik adam, bu nedenle milli futbolcuda ısrar etmeye devam edecek.

Sarı-kırmızılı yöneticiler de, Halil'in Trabzon'daki oyunu sonrası, "Transferinde neden ısrar ettiğimizin yanıtını sahada gösterdi. Yaşına göre büyük bir olgunluk içinde... Keşke bonservisi ile alabilseydik ama vermediler. Yine de gelecek sene satılırsa ön alım hakkına sahibiz" yorumunu yaptı.