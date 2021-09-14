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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı!

Galatasaray, transfer döneminin son gününde Halil Dervişoğlu'nu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katarken, genç oyuncu Trabzonspor maçında ilk 11'de görev almış ve 81 dakika forma giymişti. 21 yaşındaki golcünün performasından memnun kalan teknik direktör Fatih Terim, Halil'i zorunlu kalmadıkça yedek kulübesine çekmeyi düşünmüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 20:26
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı!

Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, bundan sonra da zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak. Terim, genç futbolcunun oyun zekasını diğerlerinin önünde görüyor.

Milliyet'in haberine göre; doğru koşuları ve arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncunun futbol zekasının, diğer futbolcuların performansını da yukarı çektiğini tespit eden tecrübeli teknik adam, bu nedenle milli futbolcuda ısrar etmeye devam edecek.

Sarı-kırmızılı yöneticiler de, Halil'in Trabzon'daki oyunu sonrası, "Transferinde neden ısrar ettiğimizin yanıtını sahada gösterdi. Yaşına göre büyük bir olgunluk içinde... Keşke bonservisi ile alabilseydik ama vermediler. Yine de gelecek sene satılırsa ön alım hakkına sahibiz" yorumunu yaptı.

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