Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin" (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin" (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçtiği kritik mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrılarak 2 haftada 4 puan kaybeden Galatasaray, geçtiğimiz hafta da aynı kaderi yaşamış, Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Derbi sonrası yaptığı açıklamada "Skoru bir türlü koruyamıyoruz" şeklinde oyuncularını sitemde bulunan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in, bazı isimlere de ateş püskürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:37
Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında ligin ilk derbisinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Trabzonspor, bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Karadeniz ekibi oyunun son bölümüne girilirken bulduğu golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Bir önceki haftada da Sarı-Kırmızılı ekip Kasımpaşa'ya konuk olurken 32 ve 38. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş, ancak skoru koruyamayarak aynı sonu yaşayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Derbi sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu durumdan yakınırken, ""2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Ayrıca Terim'in karşılaşma sonrası bazı isimlere ateş püskürdüğü iddia edilirken kurt hocanın maçın ardından "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dediği öğrenilmişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Terim'in hedefindeki isimler ortaya çıkarken yıldız oyuncuya "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ DAHA ÇABUK FORM TUTMALI"
Tecrübeli teknik adam; "Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
Terim'in uyardığı isimlerin yedek kaleci Fatih Öztürk dışında Yedlin, Taylan, Babel, Mohammed ve Diagne olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

"ZAMALEK'E DÖNERSİN!"
Öte yandan Mısır basınında çıkan habere göre; Terim'in özellikle Bordeuax'ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa'da ya da Premier Lig'de oynamak istiyorsan, sana söylediklerimi yapmalısın." dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

"KİMSE İSTEMEZ"
Terim'in Trabzonspor maçının ardından son günlerde performansı oldukça gerileyen Mostafa Mohamed'e "Yoksa buradan gideceğin takım Zamalek olacak. Seni bu performansınla kimse istemez. Toparlanmazsan önümüzdeki sezon Zamalek'te forma giyeceksin." dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

MISIR'DA GENİŞ YANKI BULDU
Yaşanan bu olaylar Mısır basınında da manşetleri süslerken 'almasryalyoum.com' bu gelişmeleri 'Fatih Terim anakondaya ateş açıyor' şeklinde manşetlerine taşıdı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

BABEL KESİK YEDİ
Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil ettiği Ryan Babel'i de uyardığı iddia edildi. Terim'in Hollandalı futbolcuyu yedek soyundurmaya devam edeceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

SOSYAL MEDYADAN KEREM'E TEPKİ
Ayrıca sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirdi. Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu golde Marek Hamsik'i boş bırakan ve defansa yardıma gelmeyen genç oyuncu tepkilere neden oldu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

'MORUTAN NEDEN ÇIKARILDI?'
Galatasaray taraftarının derbiye yönelik eleştirilerinden biri de Fatih Terim'in, performansıyla dikkatleri çeken yeni transfer Olimpiu Morutan'ı oyundan alarak Babel'i sahaya sürmesiydi...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Morutan yerin oyuna dahil olan Babel'in oyuna etki edecek hamlelerde bulunamaması sonrası Terim'i eleştiri oklarının hedefi haline getirirken, Terim bu değişikliği "İçeri 2-0 gitmek başka, 2-1 gitmek başka. Pozisyonların lehimize olduğu bir ortamda gol yememeliydik. Maalesef ilk yarı Emre Kılınç'ın sakatlığı, hiç oynayamayacak durumda olması mecburi değişikliğe gitti."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

"Nwakaeme tarafından eksiğimiz olmaya başladı, Yedlin yalnız kaldı. Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım sağ tarafa. Morutan orada, gerçek bir orta saha gibi... Topla iyi ama defansif manada biraz daha güçlenmek istedim açıkçası. Değişikliklerden ondan. Yoksa başka bir şey düşünmüyordum iyi oynayan takımda. Bir sakatlık, bir taktiksel anlayış bizi buna itti." sözleriyle açıkladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

.

SON DAKİKA