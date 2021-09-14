Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Ayrıca Terim'in karşılaşma sonrası bazı isimlere ateş püskürdüğü iddia edilirken kurt hocanın maçın ardından "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dediği öğrenilmişti.

Terim'in hedefindeki isimler ortaya çıkarken yıldız oyuncuya "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ DAHA ÇABUK FORM TUTMALI"

Tecrübeli teknik adam; "Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" ifadelerini kullanmıştı.