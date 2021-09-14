Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray yangın yeri! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e "Kulübüne dönersin..." (GS haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında ligin ilk derbisinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Trabzonspor, bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Karadeniz ekibi oyunun son bölümüne girilirken bulduğu golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılmayı başardı.
Bir önceki haftada da Sarı-Kırmızılı ekip Kasımpaşa'ya konuk olurken 32 ve 38. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş, ancak skoru koruyamayarak aynı sonu yaşayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Derbi sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu durumdan yakınırken, ""2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef" ifadelerini kullanmıştı.