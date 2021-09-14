Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 2. yarı krizi! Hedefteki isim Fatih Terim

Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray 'da büyük üzüntü hakim... Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor.

DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİLİYOR

Takvim'in haberine göre yaşanan kriz, Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.



