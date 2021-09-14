Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel kararı!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, ikinci yarı oyuna dahil olan Ryan Babel, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik ekibin de memnun olmadığı Hollandalı yıldızın, uzun süre formasından uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 14:25
Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel kararı!
Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü.

Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Babel'in performansı için 'başarısız' tanımlaması yapan teknik heyetin Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.

Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
SON DAKİKA