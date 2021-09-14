Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da rota Lazio maçına çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
HEM FİZİKSEL HEM MENTAL
Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Lig karşılaşmasında görev yapanlar yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğerleri antrenmana devam etti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar fiziksel antrenmanların yanında, mental çalışma da yaptıracak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp, son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.
KILINÇ'IN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK
Ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında iki gol atarak yıldızlaşan, ancak sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın sağlık durumu bugün netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı ekibin doktorları, bugünkü kontrollerin ardından tam durumunu açıklayacak.