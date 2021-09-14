Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamamış ve zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Cimbom'da teknik direktör bu karşılaşma sonrası Marcao ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 07:44
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da rota Lazio maçına çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

HEM FİZİKSEL HEM MENTAL

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Lig karşılaşmasında görev yapanlar yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğerleri antrenmana devam etti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar fiziksel antrenmanların yanında, mental çalışma da yaptıracak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp, son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

KILINÇ'IN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında iki gol atarak yıldızlaşan, ancak sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın sağlık durumu bugün netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı ekibin doktorları, bugünkü kontrollerin ardından tam durumunu açıklayacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

SAVUNMADA MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Trabzon maçında iki farklı öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalan Galatasaray'da son iki maçta yaşanan benzer senaryo ve savunma zaafları keyifleri kaçırdı. Teknik kadroya göre sorunun kaynağı, Marcao'nun yokluğu...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

NELSSON'UN PERFORMANSI ETKİLENDİ

Ligde cezalı olan Brezilyalı oyuncunun yokluğunun, savunma kurgusunu bozduğu, sağ stoperde oynaması gereken Nelsson'un mecburiyetten solda oynadığı ve bu durumun performansına olumsuz yansıdığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

LUYINDAMA DAĞINIK GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Ayrıca Luyindama'nın, iyi mücadele etmesine karşın dağınık görüntü içinde olmasının, sıkıntının diğer kaynağı olduğu dile getirildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

MARCAO FARK YARATACAK

Milliyet'in haberine göre; hızlı ve tempolu oynanan oyunda topu kullanma becerisiyle fark yaratan Marcao'nun dönüşünün, ön taraftaki hareketli oyuncuların performansını da yukarı çekeceği düşünülüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

LİGDE CEZALI, AVRUPA'DA OYNAYACAK

Ligde 8 maç cezalı olan Marcao'nun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasında sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, İtalyan ekibine karşı, savunmanın merkezinde Nelsson ile Marcao'yu beraber oynatacağı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

3 MAÇ CEZASINI ÇEKTİ

Ligin ilk karşılaşması olan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan Marcao; Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmasında oynamayarak üç maçlık cezasını çekti.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

5 MAÇ DAHA VAR

Brezilyalı stoper; Alanya, Kayseri, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor müsabakalarında sahada yer almayacak ve bu şekilde cezasını tamamlayacak.

SON DAKİKA