Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Marcao kararı!

SAVUNMADA MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ Trabzon maçında iki farklı öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalan Galatasaray'da son iki maçta yaşanan benzer senaryo ve savunma zaafları keyifleri kaçırdı. Teknik kadroya göre sorunun kaynağı, Marcao'nun yokluğu...

NELSSON'UN PERFORMANSI ETKİLENDİ Ligde cezalı olan Brezilyalı oyuncunun yokluğunun, savunma kurgusunu bozduğu, sağ stoperde oynaması gereken Nelsson'un mecburiyetten solda oynadığı ve bu durumun performansına olumsuz yansıdığı ifade edildi.