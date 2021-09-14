Haberler Galatasaray SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim flaş bir değişiklik kararı aldı. İşte Galatasaray'ın Lazio karşısında sahaya çıkması beklenen kadro... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:09
SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'da Trabzonspor maçının ardından artık tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasına çevrildi. Çarşamba günü kendi stadında Lazio'yu sahasında ağırlayacak olan ve taraftarı önünde bu sezon ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da hazırlıklar hemen başladı.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

MARCAO GERİ DÖNÜYOR

Sarı kırmızılılarda ilk için de planlar yapılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, Lazio maçında öncelikle Marcao'ya formasını verecek. Galatasaray'da Kerem ile barışan ve idmanlara dönen Marcao'nun şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

BİLİNDİK STOPER HATTI

Teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun 11'e dönmesi sonrasında öncelikli olarak savunma hattında Victor Nelsson'u kesmeyi düşünüyor. Luyindama ile birlikte birçok maça çıkan Marcao'nun stoperde görev alması bekleniyor. Lazio gibi büyük maçta Marcao - Nelsson ikilisini kullanmaya sıcak bakmayan Terim idmanlarda Luyindama ve Marcao'yu deneyecek.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

SOL BEK HAZIR, SAĞ BEK BELİRSİZ

Sol bekte Van Aanholt oynamaya devam edecek. Fatih Terim, sağ bekte ise Alpaslan Öztürk ve Yedlin ikilisinden birine hafta içindeki idmanlardan sonra karar verecek. Şu anda Yedlin önde görünüyor.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

ORTA SAHA İÇİN KARAR

Orta sahada Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisini kullanmayı planlayan Fatih Terim, ileri uçta ise Cicaldau, Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyor. Son performanslarına göre; Ryan Babel, Emre Kılınç ve sakatlığı bulunan Feghouli de forma adayları arasında bulunuyor. Fatih Terim'in burada kesmesi en muhtemel isim olarak Kerem Aktürkoğlu görülüyor. Trabzonspor maçında 2 gol atan Emre Kılınç'ın sakatlık durumuna göre yeniden durum değerlendirmesi yapılacak.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

FORVETTE HALİL DERVİŞOĞLU

Halil Dervişoğlu'nun Trabzonspor maçındaki performansından memnun olan Fatih Terim, genç oyuncusunu yeniden görevlendirmeye hazırlanıyor. Formanın ikinci adayı Mbaye Diagne olurken, Mustafa Muhammed ise 3. seçenek konumunda bulunuyor.

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

İŞTE CİMBOM'UN MUHTEMEL LAZIO MAÇI 11'İ:

MUSLERA

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

YEDLIN

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

LUYINDAMA

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

MARCAO

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

VAN AANHOLT

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

BERKAN KUTLU

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

TAYLAN

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

MORUTAN

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

CICALDAU

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

KEREM AKTÜRKOĞLU

SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

HALİL DERVİŞOĞLU

SON DAKİKA