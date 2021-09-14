SON DAKİKA! Fatih Terim'den değişiklik kararı! İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'leri

Sol bekte Van Aanholt oynamaya devam edecek. Fatih Terim , sağ bekte ise Alpaslan Öztürk ve Yedlin ikilisinden birine hafta içindeki idmanlardan sonra karar verecek. Şu anda Yedlin önde görünüyor.

ORTA SAHA İÇİN KARAR

Orta sahada Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisini kullanmayı planlayan Fatih Terim, ileri uçta ise Cicaldau, Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyor. Son performanslarına göre; Ryan Babel, Emre Kılınç ve sakatlığı bulunan Feghouli de forma adayları arasında bulunuyor. Fatih Terim'in burada kesmesi en muhtemel isim olarak Kerem Aktürkoğlu görülüyor. Trabzonspor maçında 2 gol atan Emre Kılınç'ın sakatlık durumuna göre yeniden durum değerlendirmesi yapılacak.