Nelsson alarm veriyor

Trabzonspor karşısında hiç top çalamayan, 4 top kaybı yapan, attığı 3 uzun toptan sadece 1'i başarılı olan Nelsson çıktığı 5 kafa topundan 2'sini kaybetti. Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkamadı. Nwakaeme'nin attığı golde ofsaytı bozdu.

3 MAÇTA 5 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin forma giydiği 3 maçta 5 gol yedi. 3 maçta 2 top çalma denemesinden 1'i başarılı oldu. 17 kez hava topuna çıktı. 9'unu kaybetti. 3 top çaldı. 8 uzaklaştırma yaptı. 14 uzun topundan 10'unu başarılı attı.