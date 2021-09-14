Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Vedat Muriqi , ikinci vatanı olan Türkiye'de gol şanssızlığını kırmak ve Lazio 'da yeni bir serüvene başlamak istiyor. Kim bilir, belki Sarri de bunu düşünüyordur. Kosovalıyı ilk 11'de de başlatabilir, onun yeni hedefler peşinde koşmasına yardımcı olmak için bir fırsat da yaratabilir.

MURIQI ÇOK İSTİYOR

Vedat, Galatasaray'ın nasıl bir oyun planı olduğunu çok iyi biliyor. Sarı kırmızılılara karşı galibiyeti yok ve daha önce 1 gol üretti. Şimdi bir Lazio oyuncusu olarak, yeniden kendini deneme şansı olacak. Sarri, onu bir kez daha takıma kazandırmak mı isteyecek yoksa Ciro Immobile'yi mi oynatacak? Kim bilir.