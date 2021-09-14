Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Temsilcimiz Galatasaray ve İtalya Serie A Takımı Lazio, 16 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Galatasaray ve İtalya Serie A Takımı Lazio, 16 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi İtalyan basını, Galatasaray maçına dair özel bir haberi okuyucularına aktarırken, Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriqi'nin maça ilk 11'de başlayabileceğini ifade etti.
Corriere dello Sport'un haberinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
Vedat Muriqi, ikinci vatanı olan Türkiye'de gol şanssızlığını kırmak ve Lazio'da yeni bir serüvene başlamak istiyor. Kim bilir, belki Sarri de bunu düşünüyordur. Kosovalıyı ilk 11'de de başlatabilir, onun yeni hedefler peşinde koşmasına yardımcı olmak için bir fırsat da yaratabilir.
Muriqi, 2 sezon önce Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve toplam 34 gol kaydetmişti. Muriqi, bu duyguyu kaybetti.
MURIQI ÇOK İSTİYOR
Vedat, Galatasaray'ın nasıl bir oyun planı olduğunu çok iyi biliyor. Sarı kırmızılılara karşı galibiyeti yok ve daha önce 1 gol üretti. Şimdi bir Lazio oyuncusu olarak, yeniden kendini deneme şansı olacak. Sarri, onu bir kez daha takıma kazandırmak mı isteyecek yoksa Ciro Immobile'yi mi oynatacak? Kim bilir.
Ancak bir gerçek var ki Vedat, Sarri'yi zorlamak ve Galatasaray maçında ilk 11'de forma giymek için çok çalışıyor. O, Galatasaray maçına hazır. Türkiye'de yeniden bir maceraya atılmak ve yıldızlaşmak istiyor.