Haberler Galatasaray Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Lazio'da, bir sürpriz yaşanabilir. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'ı iyi tanıması nedeniyle İstanbul'da, ilk 11'de Vedat Muriqi'yi tercih edebilir. Öte yandan haberde, Muriqi'nin Galatasaray maçı öncesi sıkı çalıştığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 15:50
Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Temsilcimiz Galatasaray ve İtalya Serie A Takımı Lazio, 16 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Maç öncesi İtalyan basını, Galatasaray maçına dair özel bir haberi okuyucularına aktarırken, Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriqi'nin maça ilk 11'de başlayabileceğini ifade etti.

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Corriere dello Sport'un haberinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Vedat Muriqi, ikinci vatanı olan Türkiye'de gol şanssızlığını kırmak ve Lazio'da yeni bir serüvene başlamak istiyor. Kim bilir, belki Sarri de bunu düşünüyordur. Kosovalıyı ilk 11'de de başlatabilir, onun yeni hedefler peşinde koşmasına yardımcı olmak için bir fırsat da yaratabilir.

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Muriqi, 2 sezon önce Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve toplam 34 gol kaydetmişti. Muriqi, bu duyguyu kaybetti.

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

MURIQI ÇOK İSTİYOR
Vedat, Galatasaray'ın nasıl bir oyun planı olduğunu çok iyi biliyor. Sarı kırmızılılara karşı galibiyeti yok ve daha önce 1 gol üretti. Şimdi bir Lazio oyuncusu olarak, yeniden kendini deneme şansı olacak. Sarri, onu bir kez daha takıma kazandırmak mı isteyecek yoksa Ciro Immobile'yi mi oynatacak? Kim bilir.

Lazio hocası Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi ve Galatasaray planı! UEFA maçında...

Ancak bir gerçek var ki Vedat, Sarri'yi zorlamak ve Galatasaray maçında ilk 11'de forma giymek için çok çalışıyor. O, Galatasaray maçına hazır. Türkiye'de yeniden bir maceraya atılmak ve yıldızlaşmak istiyor.

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