Fatih Terim'den Galatasaray - Lazio maçı kararı! Forvette Diagne mi? Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu oynayacak?

Sezon başından bu yana ileri uçta Babel, Mostafa Mohamed, Falcao ve Diagne'yi kullanan Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu'nda boşuna ısrar etmediği ortaya çıktı. Takımla sadece iki idmana çıkıp Trabzon'a gelen Halil, ilk 11'de çıktığı maçta gol atmak dışında görevini eksiksiz yerine getirdi. Presle rakip savunmayı hataya zorlayan, Emre Kılınç'a asist yapan 21 yaşındaki forvet, hocası Fatih Terim'in beğenisini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçına da tek forvet olarak Halil Dervişoğlu başlayacak.

-Diagne ve Mohamed artık Halil'in kulübedeki alternatifleri konumunda. 1.5 milyon euro'ya Brentford'dan kiralanan 1999 doğumlu Halil'in bonservisi konusunda Galatasaray sezon sonunda önceliğe sahip...

-Muzaffer Dervişoğlu, Trabzonspor maçında Fatih Terim'in Halil'e sarıldığı fotoğrafı paylaştı ve üzerine de "Her şey para değildir" diye yazdı. Mesaj beğeni topladı.