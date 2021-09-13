Zaman gerekli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda keyifsizdi. Terim, "Soyunma odasına bir türlü 2-0 önde giremiyoruz. Yakında bunu başaracağımıza inanıyorum. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef. İçeri 2-0 gitmek başka, 2-1 gitmek başka. Pozisyonların lehimize olduğu bir ortamda gol yememeliydik" dedi. Morutan içinse, "Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım. Morutan topla iyi ama defansif manada güçlenmek istedim açıkçası" diye konuştu.



TRABZON KALİTELİ



Rakibin gücünden bahseden Terim, galibiyeti kaçırdıklarını savundu ve süre istedi: "2-0'dan puan kaybediyoruz. 0-0 bitse başka şeyler söylenir. Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Bugün çok iyi bir kadroya sahip olan bir Trabzonspor'la oynuyoruz. Kolay değil. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm, daha değişik olabilirdi. Hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için beraberce çok çalışmaları gerekiyor. Ayrı diller, ayrı ırklar... Zaman içinde bunlar geçecektir."